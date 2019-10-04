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Татар-информ

4 октября 2019, 15:35

Происшествия

Отрезавший голову приятелю челнинец уже привлекался за нападение на полицейского и угрозу убийством

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Происшествия

Отрезавший голову приятелю челнинец уже привлекался за нападение на полицейского и угрозу убийством

По словам подозреваемого, умысла убивать приятеля у него не было.

(Набережные Челны, 4 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд избирает меру пресечения челнинцу, который отрезал голову приятелю, расчленил его и выбросил части тела в реку. Как выяснилось на процессе, злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей – челнинец привлекался за нападение на полицейского и за угрозу убийством.

Подозреваемый в жестоком убийстве 53-летний Талгат Абдракипов признал свою вину лишь частично. Он заявил, что умысла убивать приятеля у него не было – по его словам, он оборонялся. Якобы гость ударил его по голове табуреткой. Только после этого Абдракипов схватил нож и ударил друга в грудь.

Сегодня суд отправил Талгата Абдракипова под арест на два месяца до 2 декабря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне под мостом в Челнах была найдена отрезанная мужская голова. Позже в водоеме водолазы обнаружили сумки с остальными частями тела. По подозрению в совершении убийства был задержан 53-летний местный житель, который частично сознался в содеянном.
 

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