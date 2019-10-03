В водоеме, где нашли отрезанную голову, челнинские водолазы ищут другие части тела

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Следователи-криминалисты обследуют водоем в Набережных Челнах, в котором нашли отрезанную голову, в поисках других фрагментов тела. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ.

«Днем 2 октября в Набережных Челнах на берегу ручья под Боровецким мостом обнаружены фрагменты тела человека с признаками насильственной смерти. В ближайшее время следователи-криминалисты проведут исследование дна ручья с привлечением водолазов в целях обнаружения других фрагментов тела», – рассказал агентству Шептицкий.

Как удалось выяснить следствию, в ночь с 27 по 28 сентября во время застолья между двумя приятеля произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры зарезал друга, после чего расчленил тело, вынес его в сумках из дома и выкинул в ручей.

Подозреваемого в жестоком преступлении задержали. 53-летний мужчина дал признательные показания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах мужчина отрезал приятелю голову и выбросил ее в реку.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.