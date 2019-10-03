Эксклюзивное видео с места обнаружения останков расчлененного мужчины в Набережных Челнах

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В распоряжении агентства появились эксклюзивные кадры с места обнаружения останков расчлененного мужчины в Набережных Челнах. Видео снял собственный корреспондент ИА «Татар-информ».

«Верхнюю часть тела преступник обмотал скотчем и засунул в объемную клетчатую сумку. Найти сумку удалось не сразу – она запуталась в траве в труднодоступной местности», — рассказал корреспондент агентства.

По его информации, водолазам пока не удалось отыскать ноги убитого. Все остальные части тела они подняли со дна и передали полицейским.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что днем 2 октября в Набережных Челнах на берегу ручья под Боровецким мостом были обнаружены фрагменты тела человека с признаками насильственной смерти. Как выяснили полицейские, жестокое убийство произошло в ночь с 27 на 28 сентября в одном из домов Нового города. Во время застолья между двумя приятелями произошел конфликт, в результате которого 53-летний хозяин квартиры зарезал друга, после чего расчленил тело, вынес его в сумках из дома и выкинул в ручей. Злоумышленника задержали, он дал признательные показания. В данный момент следователи-криминалисты обследуют водоем в Набережных Челнах в поисках других фрагментов тела.

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