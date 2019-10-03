В Челнах мужчина отрезал голову приятелю и выбросил ее под мост

(Набережные Челны, 3 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах мужчина убил приятеля, отрезал голову и выкинул ее в реку под мостом. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Страшная находка обнаружена под Боровецким мостом в реке Шильна. Сотрудники полиции установили, что часть тела принадлежит 53-летнему жителю поселка Сидоровка, который чуть меньше недели назад был объявлен в розыск. Об исчезновении мужчины в Комсомольское ОВД заявила 82-летняя мать пропавшего.

Позже выяснилось, что в день пропажи мужчина отправился в гости к приятелю, который проживает в 3-м комплексе Нового города. Полицейские допросили знакомого погибшего, и 53-летний мужчина сознался в убийстве. По версии следствия, во время застолья между приятелями вспыхнул конфликт, в результате которого хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом, после чего отрезал ему голову, положил в сумку и вывез на окраину, где выбросил в реку Шильна.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



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