«Они остаются в нашей жизни путеводителями»: педагогов Татарстана поздравили с Днем учителя

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню учителя. В нем приняли участие более 700 учителей со всех районов Татарстана и руководителей образовательных организаций. Лучшим педагогическим работникам были вручены государственные и ведомственные награды.

«Огромная армия педагогов сегодня в Казани празднует День учителя. А завтра этот праздник развернется в Москве, где будут подведены итоги конкурса “Учитель года России”, в котором Наиль Мирсаитов вошел в пятерку лучших педагогов страны. Это наш кадр, который преподает на русском, татарском и английском языках. 29-летний учитель с шестилетним стажем преподает биологию в казанском лицее-интернате № 2», – рассказал глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

Огромная армия педагогов – это свыше 70 тыс. человек, которые «несут разумное, доброе, вечное, начиная с яслей», продолжил министр образования и науки. «Учителя остаются в нашей жизни путеводителями, потому что, порой, их слова нас настигают и в более старшем возрасте. Мы с возрастом по-новому видим то, что нам было сказано в далеком детстве», – отметил он.

«Легких моментов у наших учителей, наверное, не было и не будет. Само время диктует, что те знания, которые нас окружают в информационном пространстве, педагог должен правильно учить воспринимать и систематизировать. И ни один робот и компьютерная техника не заменят общения “глаза в глаза”», – добавил Рафис Бурганов.

Татарстанских учителей с профессиональным праздником поздравила и министр просвещения России Ольга Васильева. На праздничном мероприятии была озвучена ее поздравительная телеграмма. «Сегодня перед педагогическим сообществом стоят серьезные задачи, направленные на создание единого образовательного пространства, усиление воспитательного компонента, обеспечение высокого качества образования, реализацию национальных проектов. Уверена, что благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду все задачи будут решены», – говорится в тексте телеграммы.

По мнению Ольги Васильевой, явным подтверждением эффективной работы педагогов республики стала победа участников из Татарстана в составе сборной России на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills.

Государственные награды лучшим педагогическим работникам вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов, а глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов – именные премии.

Так, почетного звания «Народный учитель РТ» удостоилась преподаватель русского языка Казанской школы-интерната № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья Генриетта Кобякова. Педагог, которой пошел уже 86-й год, 51 год работает в этой образовательной организации. «Мой педагогический стаж – 63 года. Директор школы не отпускает меня, просит, чтобы я продолжала работать, и я работаю. Я влюблена в свою работу, она для меня стоит на первом месте», – поделилась учитель.

Она призналась, что «получает большую отдачу от своей работы». «Эти дети и родители настолько благодарны. Столько добрых слов я от них слышу, а это окрыляет. 30 воспитанников пошли по моим стопам. Среди них – учителя русского языка и литературы, поэты, члены Союза писателей России, библиотекари. За годы работы в интернате 29 моих учеников окончили школу с золотыми медалями. Из вузов и техникумов они выходят с красными дипломами», – заметила Генриетта Кобякова.

Благодарностью Президента Татарстана была награждена Лилия Латыпова – учитель географии гимназии № 22 Нижнекамска. Ее педагогический стаж составляет 34 года. «Я попала в Нижнекамск по распределению после окончания вуза, – сообщила педагог. – Учителю нужно всегда быть на высоте – знать свой предмет и любить детей. Очень сложная у нас работа, особенно в современное время, но мне моя профессия нравится. Мои ученики участвуют в разных олимпиадах и выигрывают».

Благодарственные письма Кабинета Министров РТ получили представители педагогических династий – Мишуриных из Казани, Габидуллиных из Атнинского района и Тухфатуллиных из Набережных Челнов. Общий педагогический стаж этих трех династий составляет 500 лет.

В Татарстане более 36 тыс. педагогов работают в школах, 21,5 тыс. — в детских садах, 3,4 тыс. — в учреждениях дополнительного образования, 10,7 тыс. — в организациях высшего и среднего профессионального образования.

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