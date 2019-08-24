Рустам Минниханов: «Быть учителем непросто. Я бы не смог быть учителем»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казани принимает участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному Дню учителя. Он подчеркнул, что труд учителя — «непростой, требующий больших усилий и терпения».

«Каждый из вас — это уникальный клад. Но быть учителем непросто. Я бы вот не смог быть учителем. Терпение, которое у вас есть, все время быть примером — это стоит очень больших усилий, поэтому отношусь к вам с большим уважением», — сказал Президент РТ собравшимся.

Поздравляя учителей с профессиональным праздником, Рустам Минниханов отметил, что на торжественном мероприятии собрались «достойнейшие представители этой профессии». «Самоотверженным трудом и личным примером вы закладываете в своих воспитанников основы нашего будущего. Ведь именно от учителя в значительной степени зависит судьба подрастающего поколения, которое в скором будущем примет ответственность за нашу республику и страну», — заявил он.

Президент РТ заметил, что Татарстан уже несколько лет находится в тройке лидеров среди регионов России по различным показателям в сфере образования. «Ярких побед добились наши воспитанники на национальном и мировом чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Безусловно, в этом ваша большая заслуга. Наша общая задача — чтобы учитель Татарстана позиционировался в обществе как высококомпетентный педагог с современным мышлением, который смело осваивает новации, опираясь при этом и на национальные традиции», — убежден он.

Учитель XXI века — это профессионал, быстро и гибко адаптирующийся к новым задачам и вызовам времени, продолжил Рустам Минниханов. «Сегодня мы осваиваем новые сферы образования, в том числе полилингвальное, цифровую школу. Уверен, вы и здесь достигнете значительных результатов», — обратился он к учителям.

По мнению Президента РТ, для реализации стоящих перед республикой задач необходимо и дальше вести работу по укреплению учебно-материальной базы образовательных организаций. «Все это будет способствовать вашему профессиональному росту, решать вопросы повышения престижа и стимулирования педагогического труда. Мы обязательно продолжим эту работу», — подчеркнул он.

«Мы высоко ценим ваши заслуги в обеспечении высокого качества татарстанского образования, ваш неоценимый вклад в воспитание достойных граждан общества, а также весомую роль в социально-экономическом развитии республики. Убежден, вы и дальше будете беречь славные традиции своей профессии», — заключил Рустам Минниханов.

В Татарстане около 71,7 тыс. педагогических работников, из них более 36 тыс. работают в школах, 21,5 тыс. — в детских садах, 3,4 тыс. — в учреждениях дополнительного образования, 10,7 тыс. — в организациях высшего и среднего профессионального образования.

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