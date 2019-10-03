Рафис Бурганов: Каждый третий рубль из бюджета Татарстана тратится на образование

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Каждый третий рубль из бюджета Татарстана тратится на образование. Об этом заявил сегодня в Казани на торжественном мероприятии, посвященном международному Дню учителя, глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

«Пользуясь возможностью, хотел бы сказать огромное спасибо Президенту Татарстана, команде, которую он возглавляет, и в которую входят руководители муниципальных образований и городских округов, за огромную и неоценимую помощь, оказываемую нам в работе», – сказал министр образования и науки.

Торжественное мероприятие прошло в культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина. Рафис Бурганов заметил, что его зал вместил «только сотую часть огромной армии педагогов республики, которая начитывает более 70 тыс. человек».

Поздравляя учителей с профессиональным праздником, министр пожелал им терпения. «Такой работой могут заниматься только единицы, потому что это призвание дано свыше. Мне бы хотелось, чтобы все наши педагоги увидели возврат того труда, который они вкладывают в своих учеников, в виде их уважения», – подчеркнул он.

В текущем году на развитие инфраструктуры образования Татарстана выделено свыше 16,5 млрд рублей. Из них на капитальный ремонт общеобразовательных и дошкольных организаций – более 3 млрд рублей, программу «Доступная среда» – 16,3 млн рублей, капремонт ресурсных центров – 681,4 млн рублей, капремонт спортзалов – 8,8 млн рублей, на строительство школ – свыше 7,2 млрд рублей, детсадов – более 4,5 млрд рублей.

Средняя зарплата педагогических работников детских садов составляет 27,9 тыс. рублей, педагогических работников школ – 32,3 тыс. рублей, директоров школ – 55,4 тыс. рублей, заведующих детсадами – 36,8 тыс. рублей.

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