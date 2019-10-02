Четыре новых авиарейса откроются из Казани в октябре

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Четыре новых авиарейса, включая три международных, начнут выполняться из Казани с конца октября. Это следует из информации Миндортранса РТ.

С 27 октября откроются авиарейсы в китайский город Харбин с посадкой в Екатеринбурге. Они будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям вплоть до 22 марта будущего года.

С этого же дня будет открыто авиасообщение между Казанью и Якутском. Рейсы также будут выполняться раз в неделю по воскресеньям с промежуточной посадкой в Екатеринбурге.

Авиарейсы по маршруту Казань – Будапешт – Казань начнут выполняться с 30 октября. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Кроме того, с 31-го числа откроются чартерные рейсы в Доминиканскую Республику. Как пояснили в ведомстве, «прямые перелеты по маршруту Казань – Ла-Романа – Казань будут осуществляться один раз в 14 дней». Полетная программа рассчитана до 17 апреля 2020-го.

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