Казань и Будапешт связал прямой авиарейс

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Между Казанью и Будапештом (Венгрия) открылись регулярные авиарейсы. Об этом журналистам рассказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«Сегодня у нас долгожданный день и большой праздник. В результате долгой и тяжелой работы мы официально заявляем о том, что запускаем прямой авиарейс между Будапештом и Казанью», — заявил Генеральный консул Венгрии в Казани.

Оператором выступила венгерская авиакомпания Wizz Air. Первый прямой авиарейс запланирован на 30 октября. Полеты будут осуществляться дважды в неделю — в среду и воскресенье. Время в пути составит около 2,5 часа, отметила представитель авиакомпании Тамара Валуа.

По ее словам, стоимость авиаперелета в одну сторону составит от 29,99 евро. В эту сумму включен перелет из Казани в Будапешт и малая ручная кладь. Билеты будут доступны для продажи уже сегодня.

Все рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Airbus A320 на 180 мест и А321 на 230 мест.

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