Из Казани в октябре откроются прямые авиарейсы в Доминикану

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Из Казани откроется новый международный авиарейс в Доминикану. Прямые перелеты из столицы Татарстана в город Ла-Романа и в обратном направлении начнут выполняться 31 октября, сообщает Миндортранс РТ.
«Прямые перелеты по маршруту Казань – Ла-Романа – Казань будут осуществляться один раз в 14 дней. Продолжительность заездов в Доминиканскую Республику составит 13 ночей», – говорится в сообщении министерства.
Полетная программа рассчитана до 17 апреля 2020 года. Пассажиров будут перевозить на Boeing-777-300.
Казань станет третьим городом России после Москвы и Санкт-Петербурга, откуда можно будет вылететь на Карибы прямым авиарейсом.