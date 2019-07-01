Из Казани в октябре откроются прямые авиарейсы в Доминикану

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Из Казани откроется новый международный авиарейс в Доминикану. Прямые перелеты из столицы Татарстана в город Ла-Романа и в обратном направлении начнут выполняться 31 октября, сообщает Миндортранс РТ.

«Прямые перелеты по маршруту Казань – Ла-Романа – Казань будут осуществляться один раз в 14 дней. Продолжительность заездов в Доминиканскую Республику составит 13 ночей», – говорится в сообщении министерства.

Полетная программа рассчитана до 17 апреля 2020 года. Пассажиров будут перевозить на Boeing-777-300.

Казань станет третьим городом России после Москвы и Санкт-Петербурга, откуда можно будет вылететь на Карибы прямым авиарейсом.

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