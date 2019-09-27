Из Казани откроется новый авиарейс в китайский город Харбин

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Из Казани откроются авиарейсы в китайский город Харбин с посадкой в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
«Новые рейсы U6-859/860 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям», - отмечается в сообщении.
Полеты будут выполняться с 27 октября до 22 марта 2020 года.
Харбин считается «русским» городом Китая, где можно увидеть самый большой на востоке православный собор Софийский, высокоуровневый архитектурный ансамбль храма Конфуция и самую длинную пешеходную улицу во всей Азии – Центральную.