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Татар-информ

27 сентября 2019, 10:28

Общество

Из Казани откроется новый авиарейс в китайский город Харбин

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Общество

Из Казани откроется новый авиарейс в китайский город Харбин

Рейсы начнут выполняться с конца октября один раз в неделю.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Из Казани откроются авиарейсы в китайский город Харбин с посадкой в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Новые рейсы U6-859/860 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям», - отмечается в сообщении.

Полеты будут выполняться с 27 октября до 22 марта 2020 года.

Харбин считается «русским» городом Китая, где можно увидеть самый большой на востоке православный собор Софийский, высокоуровневый архитектурный ансамбль храма Конфуция и самую длинную пешеходную улицу во всей Азии – Центральную.  

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