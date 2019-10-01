Водитель автобуса, зарезавший в Альметьевске женщину-диспетчера, отправится в колонию на 9 лет

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Альметьевский городской суд вынес приговор водителю автобуса, который в июле этого года зарезал женщину-диспетчера транспортной компании «АПОПАТ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе суда.

42-летний Сарвит Паймухин проведет в колонии строгого режима 9 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что убийство произошло 2 июля. В полицию поступило сообщение, что в диспетчерском пункте 38-летняя женщина получила ножевое ранение.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что водитель напился, когда ремонтировал автобус. В какой-то момент он решил выяснить отношения с диспетчером.

Между ними началась ссора, которая переросла в драку – мужчина несколько раз ударил диспетчера ножом, после чего скрылся. Момент драки попал на камеры видеонаблюдения.

Женщину доставили в больницу, но она скончалась в реанимации. Нападавшего задержали по горячим следам в салоне одного из автобусов в парке. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По одной из версий, водитель расправился с женщиной из ревности.



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