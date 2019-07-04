Татар-информ

4 июля 2019, 09:25

Происшествия

Убийство женщины-диспетчера в Альметьевске попало на видео

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Происшествия

Убийство женщины-диспетчера в Альметьевске попало на видео

Фото: скриншот видео из соцсетей

Подозреваемого в жестоком преступлении 42-летнего водителя автобуса задержали по горячим следам.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Убийство женщины-диспетчера в Альметьевске попало на видео. Видеозапись шокирующего преступления разместили пользователи на страницах в соцсетях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во вторник, 2 июля, в полицию поступила информация о том, что на территории диспетчерского пункта 38-летняя женщина получила ножевое ранение. Было установлено, что между пострадавшей и одним из водителей произошла ссора. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в шею и живот, после чего скрылся.

Женщину доставили в больницу, но она скончалась в реанимации. Подозреваемого 42-летнего ранее судимого водителя задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
 

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