(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Водитель автобуса из Альметьевска убил диспетчера, приревновав ее к другому мужчине, рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, Сарвит Паймухин ремонтировал свой автобус, когда к нему подошла 38-летняя коллега, работавшая на предприятии диспетчером. Пока они общались, женщине на телефон пришло сообщение от другого мужчины, который предложил ей встретиться», – рассказал Шептицкий.

В итоге Паймухин начал требовать объяснений, а не дожавшись, схватился за нож, разбил окно в диспетчерской и напал на женщину.

В ближайшее время следствие попросит суд избрать для Паймухина меру пресечения. Следователи изучают обстоятельства случившегося.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 2 июля 38-летняя женщина-диспетчер «АПОПАТ» получила несколько ножевых ранений, от которых скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан водитель того же предприятия – мужчину нашли в автобусе, который он ремонтировал перед убийством.

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