(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Водитель, убивший коллегу из «АПОПАТ», напился, пока ремонтировал автобус в свой выходной, сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

«Информация о нападении в автотранспортном предприятии города поступила днем. На месте Росгвардейцы узнали, что находившийся в отгуле водитель организации ремонтировал автобус, после чего напился и решил выяснить отношения с женщиной, работавшей на предприятии кассиром», – рассказали в ведомстве.

Между коллегами началась ссора, которая переросла в драку с взаимными оскорблениями. Очевидцы разняли ссорившихся, мужчина ушел и вернулся уже с ножом.

Росгвардейцам рассказали, в каком направлении скрылся нападавший. Нашли его в салоне одного из автобусов, находившегося в боксе. Мужчину задержали и передали полицейским.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ранее судимый водитель автобуса нанес коллеге из «АПОПАТ» несколько ударов ножом, от чего 37-летняя женщина скончалась в больнице.

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