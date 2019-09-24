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Татар-информ

24 сентября 2019, 08:10

Общество

Рустам Минниханов опубликовал фотографию первого снега

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Общество

Рустам Минниханов опубликовал фотографию первого снега

Фото: инстаграм

Накануне вечером улицы столицы РТ накрыло снегом.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поделился с пользователями Instagram традиционной фотографией с видом из окна рабочего кабинета, на которой запечатлел первый в этом году снег в Казани. 

«Доброе утро! Хэерле иртэ!» — поприветствовал Президент республики подписчиков. 

Накануне вечером, 23 сентября, улицы столицы РТ замело первым снегом. Казанцы начали активно публиковать фотографии белого пейзажа в соцсетях. 

Ранее Гидрометцентр РТ сообщал, что на этой неделе в республике установится холодная погода, с понедельника по пятницу возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. 

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Доброе утро! Хэерле иртэ!

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

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