Рустам Минниханов опубликовал фотографию первого снега

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поделился с пользователями Instagram традиционной фотографией с видом из окна рабочего кабинета, на которой запечатлел первый в этом году снег в Казани.
«Доброе утро! Хэерле иртэ!» — поприветствовал Президент республики подписчиков.
Накануне вечером, 23 сентября, улицы столицы РТ замело первым снегом. Казанцы начали активно публиковать фотографии белого пейзажа в соцсетях.
Ранее Гидрометцентр РТ сообщал, что на этой неделе в республике установится холодная погода, с понедельника по пятницу возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
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