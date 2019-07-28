В Татарстане сохранится холодная погода

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). На территории Республики Татарстан на этой неделе ожидается сохранение холодной погоды, предупреждает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

По информации ведомства, с 23 по 27 сентября республика будет находиться в тыловой части циклона, что, кроме холодов, принесет на ее территорию осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Так, завтра и послезавтра, 24 и 25 сентября, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, местами ожидаются осадки, а температуры воздуха в ночное время расположатся в диапазоне от +3 до −2 градусов, в дневное же не поднимутся выше +3..+8 градусов.

Ночью и утром в эти дни на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В четверг, 26 сентября, ожидается понижение температур: ночью они составят +1..-4 градуса, днем — +4..+9 градусов. Ночью осадки будут маловероятны, днем же ожидаются дождь и мокрый снег.

27 сентября на территории Татарстана также будет держаться холодная погода, в дневное время возможны осадки.

В субботу и воскресенье республика попадет под влияние антициклона, что сделает осадки маловероятными, но температурный фон по-прежнему сохранится на прежнем уровне.

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