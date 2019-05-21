Президент РТ о фото из кабинета: Это некий способ поприветствовать на татарском и русском языках

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов объяснил свою традицию размещать в соцсети фотографию с видом из окна рабочего кабинета. Это способ поприветствовать на татарском и на русском языках, заявил он сегодня на пленарном заседании в «Казань Экспо».

«Мы должны друг с другом здороваться. Это некий способ поприветствовать на татарском и на русском языках. Во-вторых, думаю, что многим интересно, какая погода в Казани: дождь или солнце. Кто-то меня критикует, говорит: “Неужели нельзя другую фотографию поставить?” Но она вот такая. Когда я нахожусь в Казани на рабочем месте, всегда таким образом приветствую», — пояснил Президент РТ.

«Что касается режима, то есть разные люди — “жаворонки”, “совы”. Но я люблю пораньше начинать работу. Утром посвободнее, более эффективна для меня организация работы. Пока все спят, мы уже какие-то вопросы успеваем решить», — добавил он.

Модератор пленарного заседания, гендиректор Союза WorldSkills Russia Роберт Уразов также поинтересовался у Рустама Минниханова, кто подсказал ему завести аккаунт в соцсети.

«Попался я на эту уловку. Мои друзья сделали. С одной стороны — это некая форма получения информации. Во-первых, я стараюсь сделать снимки событий, которые для меня интересны, думаю, что другим тоже. С другой стороны — понятно, что есть много людей, которые нуждаются в каких-то вопросах, ругают нас, власть, и это тоже некая форма передачи информации. Мои помощники все фиксируют, и мы стараемся реагировать. Сегодня общество совершенно другое — открытое, и мы должны быть другими. И плохо, если мы закроемся», — ответил Рустам Минниханов.

В Казани проходит финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В рамках деловой программы чемпионата запланировано более 20 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений.

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