Казанцы делятся в социальных сетях фотографиями первого снега

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Казанцы делятся в соцсетях фотографиями выпавшего снега.

Дождь со снегом пошел в столице Татарстана поздним вечером понедельника, 23 сентября. Улицы и дворы города порядком замело, в снегу стоят и деревья.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на Гидрометцентр РТ сообщало, что с 23 по 27 сентября республика будет находиться в тыловой части циклона, а это значит, что будет холодно и высока вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

Сегодня и завтра, 24 и 25 сентября, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, местами ожидаются осадки, а температуры воздуха в ночное время расположатся в диапазоне от +3 до −2 градусов, в дневное же не поднимутся выше +3..+8 градусов.

На дорогах Казани, а также местами по Татарстану ночью и утром 24 сентября ожидается образование гололедицы.

Агентство сообщало, что в минувшие выходные первый снег фотографировали жители Камских Полян.

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