Казанцы делятся в социальных сетях фотографиями первого снега

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Казанцы делятся в соцсетях фотографиями выпавшего снега.
Дождь со снегом пошел в столице Татарстана поздним вечером понедельника, 23 сентября. Улицы и дворы города порядком замело, в снегу стоят и деревья.
Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на Гидрометцентр РТ сообщало, что с 23 по 27 сентября республика будет находиться в тыловой части циклона, а это значит, что будет холодно и высока вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.
Сегодня и завтра, 24 и 25 сентября, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, местами ожидаются осадки, а температуры воздуха в ночное время расположатся в диапазоне от +3 до −2 градусов, в дневное же не поднимутся выше +3..+8 градусов.
На дорогах Казани, а также местами по Татарстану ночью и утром 24 сентября ожидается образование гололедицы.
Агентство сообщало, что в минувшие выходные первый снег фотографировали жители Камских Полян.