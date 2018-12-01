Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Татарстана

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Ночью и утром 24 сентября на территории РТ и в Казани местами ожидается образование гололедицы на дорогах, информирует пресс-служба Гидрометцентра республики.

Погода ожидается облачная, с прояснениями. Возможны осадки, которые могут проявиться в виде дождя, мокрого снега и снега.

«Ветер западный, северо-умеренный до сильного», — добавляют синоптики.

Температура ночью составит −2..+2 градуса, в дневное время суток — +3..+8 градусов.

Напомним, в Камских Полянах сегодня, 23 сентября, выпал первый снег, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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