В Камских Полянах выпал первый снег

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В выходные столбики термометров в Нижнекамском районе Татарстана впервые за эту осень опустились ниже нулевой отметки. Жители поселка Камские Поляны поделились видео первого снега.
Как передает «НТР 24», осадки были небольшими и непродолжительными. Но даже такой снегопад является аномалией для середины сентября.
В ближайшее время, согласно прогнозам синоптиков, в Нижнекамском районе сохранится холодная и дождливая погода.
В ночь на вторник вновь ожидается небольшой снегопад, вероятны минусовые температуры.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Башкортостане выпал первый снег. Накануне соответствующими кадрами поделился глава Башкортостана Радий Хабиров.