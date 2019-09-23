В Камских Полянах выпал первый снег

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В выходные столбики термометров в Нижнекамском районе Татарстана впервые за эту осень опустились ниже нулевой отметки. Жители поселка Камские Поляны поделились видео первого снега.

Как передает «НТР 24», осадки были небольшими и непродолжительными. Но даже такой снегопад является аномалией для середины сентября.

В ближайшее время, согласно прогнозам синоптиков, в Нижнекамском районе сохранится холодная и дождливая погода.

В ночь на вторник вновь ожидается небольшой снегопад, вероятны минусовые температуры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Башкортостане выпал первый снег. Накануне соответствующими кадрами поделился глава Башкортостана Радий Хабиров.

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