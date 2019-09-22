Герой России пилот Дамир Юсупов вернулся к выполнению полетов

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Герой России пилот Дамир Юсупов, который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузное поле, вернулся к работе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Уральские авиалинии».

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», — рассказал собеседник.

Второй пилот Георгий Мурзин на сегодняшний день еще находится на амбулаторном лечении — в результате аварийной посадки мужчина получил ушибы груди.

Напомним, 42-летний капитан Airbus A-321 15 августа посадил самолет на кукурузное поле и спас жизни находившихся на борту пассажиров и членов экипажа. На тот момент Юсупов работал командиром воздушного судна всего год. 16 августа Президент России Владимир Путин присвоил ему и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России.

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