Пилот Дамир Юсупов экстренно посадил самолет в Подмосковье и спас 226 пассажиров

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов экстренно посадил самолет в поле в Подмосковье и спас 226 пассажиров и 5 членов экипажа. Об этом сообщает интернет-портал «ЕТВ».

«Сегодня утром самолет А-321 авиакомпании "Уральские Авиалинии", следовавший в Симферополь, совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. Пилотам удалось посадить лайнер буквально в чистом поле», – сообщает информационный сайт.

По данным ТАСС, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Всего на борту находились 226 пассажиров, в том числе 6 детей, и пять членов экипажа. В результате ЧП различные травмы получили как минимум десять человек (среди которых трое детей).

Причиной экстренной посадки, по предварительным данным, стал отказ обоих двигателей самолета из-за попадания птиц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, один из двигателей лайнера загорелся и отвалился при посадке.

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.



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