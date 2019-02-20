Путин присвоил звания Героев России Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, спасшим пассажиров A321

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, которые смогли посадить авиалайнер А321 «Уральских авиалиний» на кукурузном поле под Москвой и спасти жизни находившихся на борту.

Как передает РИА Новости, о принятом им решении глава государства заявил, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности. Остальные члены экипажа будут награждены орденами Мужества.

При этом Путин выразил надежду на то, что подобных инцидентов в России будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», – подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дамира Юсупова наградят медалью Совета муфтиев РФ.

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