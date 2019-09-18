Минстрой РТ: Объекты коммунальной сферы готовы к бесперебойной работе во время холодов

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Объекты коммунальной сферы и сети Татарстана, обеспечивающие нас теплом, готовы к новому отопительному сезону на 99 процентов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

«Подготовительные работы перед отопительным сезоном в республике проводятся ежегодно, чтобы максимально уменьшить риски возникновения аварийных ситуаций. Зимой, когда почва промерзает до двух метров, аварийные работы на водопроводных сетях проводить очень сложно. В настоящее время готовность коммунальных объектов высокая», - отметил спикер.

В республике насчитывается 2093 котельных, 2072 из них, или 99 процентов, готовы к отопительному периоду. 3203 километра тепловых сетей также готовы к работе в зимний период, что составляет 99 процентов от общего числа. Готовность водозаборных сооружений, водопроводных насосных станций и водопроводных сетей составляет 99 процентов, а готовность канализационных сетей - 96 процентов.



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