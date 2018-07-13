Минстрой РТ: В этом году отопительный сезон начался на неделю раньше

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В этом году из-за погодных условий отопительный сезон в Татарстане стартовал в среднем по республике на неделю раньше, чем годом ранее. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в Казани.

«В прошлом году в республике отопительный сезон начался с 21 сентября, первыми подключились к отопительной кампании представители Актанышского района. В Казани отопительный сезон тогда стартовал 1 октября. Продолжительность отопительного периода составила 235 дней. Из 356 дней ежегодно две трети составляет период отопительного сезона», — сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

Согласно его данным, в этом году в Казани отопительный сезон начался ещё на прошлой неделе. В минувшую субботу к теплу были подключены 30 детских садов. В течение недели батареи станут горячими во всех социально значимых объектах, где есть дети и больные. В жилые дома тепло начнут подавать постепенно с завтрашнего дня. Этому способствуют погодные условия.

«К концу этой недели — к пятнице — ожидается среднесуточная температура на уровне 8 градусов», — отметил спикер.

В республике уже прошло заседание республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону периода 2019-2020 годов. Муниципальным образованиям, которые ещё не подключились к отопительной кампании, рекомендовано с сегодняшнего дня дать тепло на объекты соцкультбыта — в детские сады, поликлиники и школы.

«Мы уделяем этому вопросу первоочередное внимание. С завтрашнего дня мы начинаем мониторинг пуска тепла по всем муниципальным образованиям», — отметил Насыров.

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