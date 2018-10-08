Минстрой РТ: В Татарстане в течение недели тепло будет подано на все соцобъекты

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане стартовал отопительный сезон. Более сотни детских садов, школ и объектов образования Казани подключены к теплу. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

«В минувшую субботу к теплу были подключены в 30 детских садов. В течение недели тепло будет подано во все социально значимые объекты, где есть дети и больные. По всей республике начнём подключать к теплу с завтрашнего дня», - отметил спикер.

Есть сельские районы, в которые тепло уже подано. В их числе Тетюшский и Актанышский. В Лениногорском районе тепло дадут в понедельник. Муниципальные районы сами решают вопрос о подаче тепла.

«Состояние наших квартир, больниц и садиков подсказывает нам о том, что тепло нужно уже включать. Среднесуточная температура с пятницы позволяет нам принять решение о пуске тепла», - отметил спикер.

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