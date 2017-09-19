Минстрой РТ: Объекты здравоохранения и образования Татарстана к отопительному сезону готовы

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Объекты здравоохранения, образования и социальной сферы Татарстана к отопительному сезону-2019 готовы на 99-100 процентов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

«Объекты здравоохранения Татарстана к отопительному сезону готовы на сто процентов, всего их насчитывается 2055. По объектам образования готовность составляет 99 процентов: готовы 3182 объекта из 3215. Дело в том, что в некоторых учреждениях проводится плановый капитальный ремонт. Как только ремонт систем теплоснабжения завершится, они будут обеспечены теплом», - отметил спикер.

Согласно данным Насырова, на сегодняшний день к новому отопительному периоду готовы 2120 объектов культуры, что составляет 99 процентов от общего числа, 209 из 213 спортивных объектов и 171 объект социальной защиты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что отопительный сезон-2019 стартовал в Татарстане. Более сотни детских садов, школ и объектов образования Казани уже подключены к теплу. В течение недели тепло будет подано во все социально значимые объекты, где есть дети и больные. Тепло в жилые дома начнут подавать постепенно, начиная с завтрашнего дня.



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