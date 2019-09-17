Главной сложностью «Том Сойер Фест-2019» в Казани организаторы назвали длительное согласование работ

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Главной сложностью «Том Сойер Фест Казань» 2019 года стал затянутый процесс согласования работ и получения разрешений. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» по итогам лета рассказала архитектор-реставратор, старший преподаватель кафедры реконструкции и реставрации КГАСУ, курирующая объекты волонтерской инициативы, Ирина Карпова.

«Согласования заняли большое количество времени, а время — это погода. Мы должны успеть выполнить сложные работы, чтобы была хорошая погода, тем более когда мы имеем дело с древесиной. Дерево впитывает влагу, влажное дерево мы не можем красить. Приходилось откладывать, затягивать и ждать благоприятного периода. Перипетии с согласованием, получением документации, к сожалению, отнимали у нас благоприятное время. Может быть, мы и раньше бы закончили три наших объекта», — с сожалением констатировала Ирина Карпова.

Как выяснил корреспондент ИА «Татар-информ», в Комитет РТ по охране наследия, который должен был согласовать работы по объекту культурного наследия регионального значения дому Богородского на Волкова, 42, пакет необходимых документов был направлен 27 августа. Разрешение на производство работ Комитет выдал от 13 сентября. По регламенту на вынесение решения у ведомства было 30 дней, так что установленные рамки соблюдены. Однако о том, что летом 2019 года волонтеры намереваются привести в порядок облик дома Богородского, было известно еще весной, и три предыдущих сезона «томсойеровцы» закрывали в конце августа — начале сентября, успевая преобразить по четыре дома.

Этим летом, напомним, «Том Сойер Фест» взялся за ремонт фасадов трех домов: средового исторического дома на Калинина, 12, дома Беркутова на Фатиха Карима, 11 и дома Богородского на Волкова, 42. Два последних являются объектами культурного наследия. После внесения поправок в федеральное законодательство в декабре прошлого года волонтеры получили право выполнять некоторые виды работ на архитектурно-исторических памятниках. Проект ремонтно-реставрационных работ на объект культурного наследия муниципального значения дом Беркутова согласовывало Управление архитектуры и градостроительства Казани. Дом Богородского как памятник регионального значения оказался в ведении Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

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