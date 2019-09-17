Жюри международной премии Ага Хана пришло в восторг от названия и идеи «Том Сойер Феста»

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Не всегда понятное, нередко критикуемое и скептически воспринимаемое казанцами название волонтерского движения по сохранению исторической среды города «Том Сойер Фест» оказалось универсальным для ассоциативного понимания иностранным жюри международной архитектурной премии Ага Хана. Своего рода звуковой пароль и идея движения привели в восторг делегацию престижного конкурса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» об итогах сезона «Том Сойер Фест» 2019 года рассказала сегодня заместитель председателя Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), архитектор-реставратор, эксперт Минкульта России Фарида Забирова.

«Они все в восторге и так удивляются названию „Том Сойер Фест“: „Mark Twain?!“ (произнесено с иностранным акцентом — прим. Т-и). Да, говорю, Марк Твен. Для них это международный язык. Это хулиганское название оказывается для них паролем. Это включенность в мировое пространство. Они удивляются, что нас в России это произведение вдохновило на название фестиваля. Это имело огромный успех, и им так понравилась сама эта инициатива: Фонд Ага Хана как раз нацелен на работу с населением, улучшение качества жизни. Они просили передать восторг по самому этому проекту и по результатам (я им некоторые наши объекты показывала). А это звезды мировой величины!» — сказала Забирова.

Архитектурной премии Ага Хана, которая еще в 1977 году была учреждена принцем Каримом Ага Ханом IV, в этом году удостоилась программа развития парков и скверов РТ. Награждение победителей прошло в этом году в Казани.

Волонтеры «Том Сойер Феста», напомним, с 2016 года отремонтировали в Казани фасады 15 старинных домов. В этом сезоне казанские волонтеры впервые взяли в работу два объекта культурного наследия — дом Беркутова (Фатиха Карима, 11) и дом Богородского (Волкова, 42), а также помимо преображения фасадов помогли жильцам одного из объектов (Калинина, 12) провести канализацию и тепловые сети. Однако для самих казанцев и даже для профессиональных архитекторов, вовлеченных в движение, название «Том Сойер Фест» до сих пор остается спорным и непонятным. Критика и обвинение в преклонении перед Западом звучали не раз и в соцсетях.

Сезон «Том Сойер Фест 2019» будет празднично завершен 21 сентября во дворе дома Беркутова (Фатиха Карима, 11). Начало в 13.00.

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