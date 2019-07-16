Волонтеры «Том Сойер Фест—2019» завершили работы на первом объекте

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 16 июля, на фестивале восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» закончились работы первого дома — на Калинина, 12, информирует пресс-служба мероприятия.

Целый месяц по будням волонтеры приводили дом в порядок. За это время у него были обновлены наличники, восстановлены утраченные элементы и укреплены венцы, а фасад был выкрашен в красный цвет.

Дом на Калинина, 12 — это уникальный объект для истории «Том Сойер Феста», ведь это первое здание, которое благодаря проекту будет подключено к городским сетям. После завершения работ по покраске в дом начнут подводить канализацию и водопровод. По предварительным расчетам, все работы на Калинина, 12 будут окончены до зимы.

«Сначала было сложно договариваться с жителями, но мы объяснили, что пришли с благими целями, мы хотим обновить им фасад и помочь подвести водопровод, и никаких денег не потребуем», — поделился Дмитрий Полосин — координатор «Том Сойер Феста» в Казани.

Он также рассказал, что главным для жителей было и остается продление жизни дома, проведение водопровода и канализации. На данный момент завершены основные работы — укрепление венца, установка наличников, рам, обновление фасада, а работы по подключению к сетям начнутся осенью.

«У нас с жителями сложились теплые отношения, нам очень жаль с ними расставаться», — рассказал Дмитрий Полосин.

«Том Сойер Фест» — это фестиваль, цель которого — ремонт ценных объектов городской архитектуры, которые не являются памятниками культуры. Это движение, призванное защитить историческую среду, со временем увлекло многие города в России. К примеру, в этом году ремонтные работы будут проводиться на исторических объектах 25 городов страны. Впервые данный фестиваль был проведен в 2015 году в Самаре. В Казани же впервые мероприятие прошло в 2016 году.

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