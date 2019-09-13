Обладателем Международной премии «Звездный билет» стал музыкант из Татарстана Рушан Крылов

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Юноша из Татарстана Рушан Крылов стал обладателем Международной литературно-музыкальной премии «Звездный билет» в номинации «Музыка». Награду он получил из рук музыкантов, композиторов Андрея Макаревича и Евгения Борца в рамках XIII Литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в КРК «Пирамида».

«С самого начала Аксенов предложил, чтобы фестиваль был не просто литературный, а литературно-музыкальный. Поэтому второй раз у нас присутствует музыкальная номинация», — отметил Макаревич, объявляя победителя.

В номинации «Проза» победу одержал екатеринбуржец Артемий Леонтьев. Имя победителя назвали заслуженный работник культуры, президент русского ПЕН-центра Евгений Попов и координатор «Аксенов-феста» Ирина Барметова.

«Для меня это — торжество истины. В нашем мире так мало радостей, а это одна из самых крупных для меня, потому что мой старший друг, товарищ и брат Василий Павлович Аксенов так принимается родным городом. И это все закономерно, что бы ни говорили, Аксенов сделал Казань такой, которой она является сейчас», — подчеркнул Евгений Попов.

Он также отметил, что в этом году перед жюри стоял сложный выбор, а номинацию «Поэзия» и вовсе решили исключить, дабы накопить материал.

«С одной стороны, нам говорят о том, что закончилась русская литература, ничего нового нет, а с другой стороны, если присмотреться, даже без увеличительного стекла, видно, как изменилась страна и как изменились ее писатели, как, несмотря на ужасы жизни, возникает новая свободная от цензуры и диктаторов литература», — заключил он.

В течение всего вечера на сцену поднимались коллеги, друзья и знакомые писателя, люди, в жизни которых творчество Аксенова сыграло важную роль, читали стихи, исполняли музыкальные произведения российских и зарубежных авторов.

Сюрпризом для обладателей премии и казанских зрителей стал концерт Андрея Макаревича «Леди и джентльмены». Он исполнил джазовые произведения 1920-1930-х годов прошлого столетия — любимую музыку писателя Василия Аксенова.

Премия «Звездный билет» была учреждена в 2008 году в рамках фестиваля «Аксенов фест». Инициаторами стали мэр Казани Ильсур Метшин и писатель Василий Аксенов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что ежегодный XIII Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» проходит в Казани с 11 по 15 сентября. В 2019 году он посвящен стилю русского писателя Василия Аксенова в литературе, кино, моде и музыке.

В рамках фестиваля проходят творческие встречи с известными кинорежиссерами, писателями и поэтами России, мастер-классы, презентации книг и фильмов. Так, писательница Гузель Яхина презентовала на фестивале сериал по одноименно книге «Зулейха открывает глаза», композитор и музыкант Андрей Макаревич прочитал отрывки из новой книги «Остраконы», историк моды Александр Васильев прочитал казанцам лекцию о модных трендах нового сезона.

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