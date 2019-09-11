Международная премия и предпремьерный показ телесериала: в Казани открылся «Аксенов-фест»

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В Казани открылся ежегодный XIII Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». В 2019 году он будет посвящен стилю русского писателя Василия Аксенова в литературе, кино, моде и музыке.

«Друзья и коллеги писателя, музыканты, режиссеры, художники проведут свои творческие вечера и встречи, где поделятся собственными взглядами на художественное наследие Аксенова», — сообщается в официальной группе дома-музея известного уроженца Казани.

В рамках фестиваля запланированы встречи с известными кинорежиссерами, писателями и поэтами России, мастер-классы, творческие вечера, презентации книг и фильмов. Так, на «Аксенов-фесте» выступят писательница Гузель Яхина, композитор и музыкант Андрей Макаревич, кинорежиссер Евгений Цымбал, киноактеры Рамиль Сабитов и Евгений Морозов, историк моды Александр Васильев и многие другие.

В программе фестиваля — вручение Международной премии «Звездный билет», а также — предпремьерный показ серии телесериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному произведению Гузель Яхиной. Кроме того, в Саду Аксенова музыканты и писатели представят свою творческую программу.

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