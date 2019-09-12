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Татар-информ

12 сентября 2019, 12:54

ОбществоКультура

Историк моды Васильев: Аксенов для СССР — образец «импортноберезковской» моды

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ОбществоКультура

Историк моды Васильев: Аксенов для СССР — образец «импортноберезковской» моды

Фото: Александр Эшкинин

Александр Васильев в рамках XIII Литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» оценил стиль Василия Аксенова.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Писатель Василий Аксенов был образцом мужественного стиля и следил за модой. Такое мнение на пресс-конференции XIII Литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» высказал историк моды Александр Васильев.

«Аксенов был образцом мужественного стиля... Он очень следил за модой, а усы были символом моды 1970-х годов, который он пронес через всю жизнь, даже несмотря на то, что он шестидесятник. Он был для СССР образцом „импортноберезковской“ моды», — сказал Васильев, напомнив о сети фирменных советских магазинов «Березка», реализовывавших товары за иностранную валюту.

Он также выразил благодарность казанцам за сохранение наследия Василия Аксенова и отметил, что это важно для современного поколения.

«Вы в Казани большие молодцы, что пытаетесь сохранить наследие Аксенова. Столько людей пришли сюда „по волне“, а не по разнарядке. Спасибо, что помните это имя, что пытаетесь все это сохранить для современности», — заключил Александр Васильев.

Ежегодный XIII Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» открылся в Казани 11 сентября. В 2019 году он будет посвящен стилю русского писателя Василия Аксенова в литературе, кино, моде и музыке.

В рамках фестиваля запланированы встречи с известными кинорежиссерами, писателями и поэтами России, мастер-классы, творческие вечера, презентации книг и фильмов. Так, на «Аксенов-фесте» выступят писательница Гузель Яхина, композитор и музыкант Андрей Макаревич, кинорежиссер Евгений Цымбал, киноактеры Рамиль Сабитов и Евгений Морозов, историк моды Александр Васильев и многие другие.

В программе фестиваля — вручение Международной премии «Звездный билет», а также — предпремьерный показ серии телесериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному произведению Гузель Яхиной. Кроме того, в Саду Аксенова музыканты и писатели представят свою творческую программу. 

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