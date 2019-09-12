Андрей Макаревич про Аксенова: «Он обладал невероятной внутренней свободой»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани проходит «Аксенов-фест», посвященный Василию Аксенову, который продлится в столице Татарстана до 15 сентября.

«Он [Василий Аксенов] обладал невероятной внутренней свободой, которая шла из каждого абзаца, независимо от его желания — это неконтролируемое чувство. Это не литературное ремесло, и научиться этому нельзя. Мне кажется, это и есть его стиль, которым мы можем только восхищаться», — отметил о стиле писателя музыкант Андрей Макаревич.

На фестивале Андрей Макаревич будет презентовать свою книгу «Остраконы» (Черепок глиняного сосуда) и проведет концерт «Леди энд Джентельмены», где будет сыграна музыка 20 — 30-х годов.

«Это дань музыкальным привязанностям Аксенова, потому что он очень любил традиционный джаз и свинг», — отметил Макаревич.

XIII Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» продлится в Казани до 15 сентября. В этом году он посвящен стилю русского писателя Василия Аксенова в литературе, кино, моде и музыке.

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