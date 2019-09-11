В 14 парках и скверах Казани концертами и активностями отметят завершение летнего сезона

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). На этой неделе парки и скверы Казани завершают летний сезон, в общественных пространствах города заканчиваются мероприятия в рамках программы «Парковая культура». В ближайшие выходные разные активности пройдут на территории 14 парковых зон. Так, в рамках завершения сезона состоятся летние кинопоказы, будут работать ярмарки добра и детская барахолка, а также пройдут концерты на открытом воздухе. Об этом сообщает Дирекция скверов и парков.



14 сентября начнется с акции «Неделя добра», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В три часа дня в сквере им. Аксенова пройдет концерт в рамках литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест». Свои произведения прочитают участники фестиваля – Евгений Попов, Светлана Васильева, Василий Нацентов, Артемий Леонтьев, Александр Снегирев, Женя Декина, Алиса Ганиева, Булат Ханов, писатель и солист группы O’Casey Григорий Служитель.



В это же время на набережной озера Кабан состоится открытая дискуссия «Искусство или вандализм. Стрит-арт в городе» с участием уличных художников, искусствоведов, чиновников и приглашенных специалистов из Санкт-Петербурга и Москвы.



В пять вечера на бульваре «Белые цветы» архитекторы проекта — «Проектная группа 8», проведут бесплатную экскурсию по двум очередям нового парка.



«Участие бесплатное, по регистрации — https://bit.ly/2lFQPcK », – отмечают организаторы.



В семь вечера в новом небольшом кинотеатре парка пройдет бесплатный кинопоказ фильма Валерия Тодоровского «Стиляги».



15 сентября в 9.00 в парке «Черное озеро» на озере стартует чемпионат по судомодельному спорту. В программу включены выставка моделей-копий кораблей и судов, гонки скоростных радиоуправляемых моделей и регата радиоуправляемых моделей парусников.



В 11.00 в парке «Калейдоскоп» пройдет последняя в этом летнем сезоне Детская барахолка. Здесь дети будут продавать свои игрушки, книжки, одежду и обмениваться с другими детьми.



В полдень в парке имени Тинчурина актеры одноименного театра в честь открытия 86-го сезона представят отрывок из любимого спектакля «Шурале online».



В два часа дня в парке «Крылья Советов» пройдет праздничный концерт с участием художественных коллективов КДК имени Ленина, ЦК «Московский» и детских творческих коллективов.



В четыре часа вечера в Горкинско-Ометьевском лесу начнется концерт памяти Виктора Цоя «Видели ночь». На сцену выйдут трибьют-коллективы группы «КИНО»: «Марш», «Бревис», «Промzona», «Камчатка», Александр Чернов и вокалисты: Константин Игнатов, Алексей Шадварин, Екатерина Белова. Параллельно на набережной озера Кабан выступит группа «Носков Бэнд», а в пять часов вечера — «Быть беде». Вход на все мероприятия свободный.

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