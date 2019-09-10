Театр Тинчурина представит в новом сезоне шесть премьер от разных именитых режиссеров

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина открывает 86-й сезон. В новом сезоне зрителям будут представлены шесть премьерных постановок, все спектакли поставлены приглашенными режиссерами. Об этом сообщает пресс-служба театра.



23 октября состоится первая премьера – комедия по пьесе «Хыялый» Салавата Абузара, режиссером выступил Ильшат Мухутдинов. На его счету успешные постановки в театрах Альметьевска, Уфы и других городов.



В ноябре репертуар театра разнообразит спектакль «Три аршина земли» по одноименной пьесе Аяза Гилязова. Над постановкой работает главный режиссер театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. Художником спектакля выступит Геннадий Скоморохов, световое оформление создаст номинант премии «Золотая Маска» Ильшат Саяхов, музыку – известный композитор Эльмир Низамов.



«Я с большой радостью откликнулся на предложение поработать с труппой театра имени Тинчурина в новом сезоне», – поделился Ильгиз Зайниев.



Имя Ильгиза Зайниева войдет в афиши и в качестве драматурга. В конце декабря состоится премьера сатирической комедии «Полиционер» по пьесе Зайниева — спектакль поставит главный режиссер Казанского ТЮЗа Туфан Имамутдинов. Комедия была написана несколько лет назад, произведение удостоилось призового места в конкурсе «Новая татарская пьеса».



После Нового года коллективу предстоит работа с главным режиссером театра имени Г. Камала Фаридом Бикчантаевым. Именитый мастер подтвердил свое участие в постановке спектакля по драме Хая Вахита «Первая любовь».



В начале сентября министр культуры РТ Ирада Аюпова сообщила, что Минкульт РТ планирует отказаться от должности главного режиссера в театре им. Тинчурина на два года. Такое решение было принято для того, чтобы у артистов была возможность поработать с разными постановщиками.



15 сентября, в 132-ю годовщину со дня рождения писателя и драматурга Карима Тинчурина, артисты возложат цветы к его могиле на Архангельском кладбище, а затем выступят с интермедией в парке имени Тинчурина на улице Татарстан. Начало мероприятий в десять утра и полдень соответственно. Открытие сезона состоится 18 сентября – зрителям покажут мюзикл «Башмачки JAZZ» на музыку Дж. Файзи в постановке Рашида Загидуллина.

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