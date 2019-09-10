В казанском парке Горького взрослые и дети, победившие рак, устроят «Забег победителей»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В рамках акции «Неделя добра» 14 сентября в парке имени Горького проведут «Забег победителей». В нем примут участие взрослые и дети, победившие рак, сообщает Дирекция скверов и парков Казани.



В программе спортивного праздника — не только преодоление трассы, но и развлекательная программа: мастер-классы, активности для детей с ограниченными возможностями здоровья, благотворительная ярмарка и выставка изделий, созданных руками маленьких пациентов отделения онкогематологии.



Организаторами мероприятия выступают благотворительный фонд «Город Добрых Людей» совместно с Детской республиканской клинической больницей. Начало запланировано на десять утра.



Кроме того, в рамках акции «Неделя добра» в четырех парках пройдут масштабные общегородские Ярмарки добра. Благотворительные мероприятия состоятся в парках «Крылья Советов», имени Урицкого, «Калейдоскоп» и на бульваре по улице Фучика. Здесь гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа, выступления творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. Начало – в 10.00.

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