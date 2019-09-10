В парке «Черное озеро» прозвучит рок и гранж на марийском, мордовском и татарском языках

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В парке «Черное озеро» 14 сентября состоится фестиваль «День дружбы народов», посвященный культуре народов России: в амфитеатре парка прозвучит современная татарская, марийская и мордовская музыка. Об этом сообщает Дирекция скверов и парков.



Татарскую культуру представит трио «Бэллур», Удмуртию — автор-исполнитель собственных песен на мордовском и русском языках Юлия Рахманюк.



Коллектив из Чувашской Республики Вера Кожеманова & jazz trio познакомит горожан и туристов с единственным живым языком булгарской группы. А молодая экспериментальная группа «У ЕН» из Йошкар-Олы исполнит рэп и гранж на марийском языке.



Завершит праздник выступление уличного театра «Легкие Крылья» из Альметьевска.



Начало концерта запланировано на три часа дня. Вход свободный.



На этой неделе в парках Казани завершается летняя программа «Парковая культура». Концерты, фестивали и множество различных спортивных активностей пройдут на территории 14 общественных пространств.

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