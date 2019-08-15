Рогозин опубликовал фото строительства второй очереди «Восточного» с техникой ПСО «Казань»

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter фотографии строительства второй очереди космодрома «Восточный», на которых отчетливо видны грузовики и спецтехника с госномерами из Татарстана.

«На космодроме “Восточный” в рамках второй очереди строительства идет возведение стартового комплекса ракеты-носителя “Ангара”», – написал Дмитрий Рогозин. На фотоснимках запечатлена автотехника КАМАЗ с госномерами из 16 региона.

ПСО «Казань» было определено генподрядчиком строительства второй очереди «Восточного» распоряжением Правительства РФ в декабре 2017 года. Согласно документу, компания из Татарстана занимается разработкой рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ, поставками инженерного оборудования. Стоимость госконтракта составляет 38,7 млрд рублей. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года.

Ранее Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter, как компания ПСО «Казань» перебрасывала спецтехнику на космодром на железнодорожных платформах. Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании, часть грузовиков приехала в Амурскую область своим ходом.

На космодроме Восточный в рамках второй очереди строительства идёт возведение стартового комплекса ракеты-носителя "Ангара" pic.twitter.com/QYTkq7OuUF — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 15 августа 2019 г.

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