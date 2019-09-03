Победитель Worldskills Айдар Минеев: «Перед чемпионатом я посетил мечеть Кул-Шариф»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Айгуль Шайхлисламова). Победитель мирового чемпионата Worldskills в компетенции «Изготовление прототипов» Айдар Минеев перед соревнованиями сходил мечеть Кул-Шариф. На торжественном мероприятии в аэропорту «Казань» по случаю возвращения с мероприятий в Москве Айдар поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ», что вера играет большую роль в его жизни.

«Перед чемпионатом я сходил в мечеть Кул-Шариф, попросил сил, чтобы победить. Это очень поддерживает меня. Меня с детства так воспитали», — сказал Айдар. Он добавил, что источником сил и вдохновения для него является татарская музыка.

«Планирую учиться, связать свою жизнь с промышленной индустрией. Чтобы побеждать, надо ставить себе цель и все делать для ее достижения», — уверен молодой человек.

45-й мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills прошел в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В результате состязаний национальная сборная России завоевала 22 медали, обеспечив себе второе место в медальном зачете.

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