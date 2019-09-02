Дмитрий Медведев призвал регионы России ускорить работу по созданию мест в детсадах

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Правительства России Дмитрий Медведев призвал регионы страны ускорить работу по созданию мест в детсадах. Об этом Премьер-министр РФ заявил сегодня на совещании с регионами в режиме видеоконференции по вопросу ввода в эксплуатацию объектов образования.

«За последние годы проделали большую работу, чтобы разобраться с очередями в детсадах для детей от 3 до 7 лет. Было создано более 1 млн мест. В 75 регионах эта проблема полностью решена. В части регионов – есть определенные шероховатости. Некоторые регионы находятся в сложном положении. В этом плане необходимо ускорить работу, тем более что сейчас мы подошли к другому важному проекту по созданию доступности ясельных групп. Исходим из того, что такая доступность должна быть обеспечена к 2021 году по всей стране», – сказал глава Правительства РФ.

Медведев подчеркнул, что средства на создание ясельных групп в федеральном бюджете предусмотрены. «Начиная с прошлого года и до конца 2021-го это 157,5 млрд рублей. За счет этого планируется создать 235 тыс. дополнительных мест для детей до трех лет. Около 20 тыс. мест уже появилось», – констатировал он.

Премьер-министр РФ добавил, что с 2013 по 2015 год на создание мест в детсадах для детей в возрасте от 3 до 7 лет было направлено около 130 млрд рублей. «Сейчас мы направляем сопоставимую сумму, хотя речь идет о более узком сегменте дошкольного образования. Поэтому деньги нужно расходовать максимально эффективно», – заключил он.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня в IT-колледже Красногорска провел селекторное совещание с регионами. В режиме видеоконференции в совещании принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в 2019 году по нацпроекту создадут 3,2 тыс. мест в детских садах для малышей в возрасте до трех лет.

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