В Татарстане в 2019 году по нацпроекту создадут 3,2 тыс. ясельных мест в детсадах

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2019 году по нацпроекту создадут 3,2 тыс. мест в детских садах для малышей в возрасте до трех лет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

По региональному проекту «Содействие занятости – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 30 детсадов и произвести перепрофилирование групп в четырех действующих учреждениях, рассказал глава Минобрнауки РТ. «Будет создано более 6,2 тыс. мест в детсадах, в том числе свыше 3 тыс. – ясельных», – добавил он.

По словам Рафиса Бурганова, на строительство новых детских садов в Татарстане в 2018-2019 годах выделено 5,5 млрд рублей. «1 млрд рублей – это федеральные средства, 4,5 млрд рублей – республиканские», – уточнил он.

Программа строительства детсадов с ясельными группами будет продолжена в 2020-2021 годах, на сегодня формируется перечень объектов, подчеркнул министр. «За эти годы планируется создать еще 9 тыс. мест. В целом за 2018-2021 годы в республике дополнительно будут обеспечены местами в детсадах более 15 тыс. детей. К 2022 году мы должны достичь 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от полутора до трех лет. Надеемся, что с таким активным строительством решится проблема с очередями в детские сады», – заключил он.

В Татарстане в текущем году по национальному проекту на строительство детсадов направят 855,6 млн рублей, включая 496,3 млн рублей федеральных средств и 359,3 млн – региональных. Общее выполнение строительно-монтажных работ по программе составляет 86%, профинансировано и освоено 372,7 млн рублей.

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