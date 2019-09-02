WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

2 сентября 2019, 15:20

Наука и образование

Рустам Минниханов рассказал Дмитрию Медведеву о новой школе Татарстана, где учатся 11 первых классов

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Наука и образование

Рустам Минниханов рассказал Дмитрию Медведеву о новой школе Татарстана, где учатся 11 первых классов

Фото: Михаил Захаров

Всего в республике к новому учебному году введены в эксплуатацию пять школ и два крупных пристроя на 5,7 тыс. мест.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи рассказал Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву об открытии новой школы, в которой сформировано 11 первых классов. Об этом он заявил сегодня в лицее № 186 Казани на совещании, проводимом Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в режиме видеоконференции по вопросу ввода в эксплуатацию объектов образования.

«Мы находимся возле многопрофильного лицея "Перспектива", который построен в рамках национального проекта "Образование". Это прекрасная школа на 1224 места. Здесь современные кабинеты, два бассейна, два спортзала, великолепное оснащение. Сегодня в эту школу пришли 317 первоклассников. Сформировано 11 первых классов», – сообщил Рустам Минниханов по видеосвязи Дмитрию Медведеву.

В Татарстане к новому учебному году введены в эксплуатацию пять школ и два крупных пристроя на 5,7 тыс. ученических мест. До конца года будут сданы еще два объекта на 1650 мест, добавил Президент РТ.

«В рамках национального проекта "Демография" до начала учебного года сдали 17 новых детских садов более чем на 3,3 тыс. мест и до конца года введем 10 детских садов на 2,4 тыс. мест. Все это сделано в рамках поставленных федеральным центром задач», – продолжил Рустам Минниханов.

Он отметил, что по республиканской программе капитального ремонта 147 образовательных организаций отремонтированы, в основном это детские сады и школы.

«Дмитрий Анатольевич, хочу также поблагодарить руководство страны, вас за прекрасный праздник – чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills – и поддержку системы образования Татарстана», – сказал Президент РТ главе российского Правительства.

В целом система образования Татарстана готова к учебному году, подытожил Рустам Минниханов.

«Раз вы меня благодарите, то и я вас должен поблагодарить, потому что без тех усилий, которые предпринимало руководство Татарстана, все жители республики, такого праздника бы не получилось», – ответил Дмитрий Медведев.

По его мнению, чемпионат прошел на высочайшем уровне. «Еще раз вас с этим поздравляю, это было важное событие в жизни нашей страны, развитии среднего специального образования, появлении новых квалификаций. Все очень хорошо получилось. То, что вы рассказали, – это хорошие данные. Единственное, начал выдумывать названия, если 11 первых классов. В те времена, когда мы учились, были "Б", "В", "Г", но вот "М" или "Л"…» – заключил Премьер-министр РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Приволжском районе Казани, возле ЖК «Соловьиная роща» по улице Рауиса Гареева, открылась новая школа на 1224 места – многопрофильный лицей № 186 «Перспектива».

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