Дмитрий Медведев – регионам: Число мест в школах с 2016 года выросло на 155 тыс.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В целом по России количество новых мест в школах с 2016 года выросло более чем на 155 тыс. Об этом сообщил сегодня Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с регионами в режиме видеоконференции по вопросу ввода в эксплуатацию объектов образования.

«На создание новых мест, приведение школ в порядок, ликвидацию третьей смены, строительство школ в сельской местности в бюджете с 2016-го по 2021 год на основе софинансирования регионам предусмотрены значительные средства – около 200 млрд рублей. За счет них уже появилось свыше 155 тыс. новых мест», – заявил Премьер-министр России.

Глава Правительства отметил, что в рамках национального проекта «Образование» развернуто масштабное строительство образовательных организаций. «Чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в современной школе, желательно в одну смену, тем более что за прошлый год число школьников выросло почти на 1 млн человек», – добавил он.

По словам Медведева, к началу учебного года по всей России открылись более 170 новых учебных заведений, 58 из которых построены с привлечением федеральных средств. «До конца 2019 года ожидается еще более 200 объектов, из которых 67 возводятся при федеральном финансировании. Понятно, что они начнут работу в следующем году, тем не менее темпы хорошие, и их нужно придерживаться. Имею в виду ту цель, которая стоит у нас по строительству новых школ», – подчеркнул он.

В целом по стране в этом учебном году в школу пошли около 2 млн первоклассников, заметил Премьер-министр РФ. «Желаю, чтобы наступивший учебный год был успешным и интересным», – заключил он.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня в IT-колледже Красногорска провел селекторное совещание с регионами. В режиме видеоконференции в нем принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Татарстане к новому учебному году введены в эксплуатацию пять школ и два пристроя к учебным заведениям на 5,7 тыс. мест. До конца года будут сданы еще два объекта на 1650 мест.

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