WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

2 сентября 2019, 16:08

Официальная хроникаНаука и образование

Дмитрий Медведев – регионам: Число мест в школах с 2016 года выросло на 155 тыс.

Рекомендуем

Официальная хроникаНаука и образование

Дмитрий Медведев – регионам: Число мест в школах с 2016 года выросло на 155 тыс.

Фото: Михаил Захаров

Глава Правительства России призвал руководителей субъектов Федерации придерживаться высоких темпов строительства новых школ.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В целом по России количество новых мест в школах с 2016 года выросло более чем на 155 тыс. Об этом сообщил сегодня Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с регионами в режиме видеоконференции по вопросу ввода в эксплуатацию объектов образования.

«На создание новых мест, приведение школ в порядок, ликвидацию третьей смены, строительство школ в сельской местности в бюджете с 2016-го по 2021 год на основе софинансирования регионам предусмотрены значительные средства – около 200 млрд рублей. За счет них уже появилось свыше 155 тыс. новых мест», – заявил Премьер-министр России.

Глава Правительства отметил, что в рамках национального проекта «Образование» развернуто масштабное строительство образовательных организаций. «Чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в современной школе, желательно в одну смену, тем более что за прошлый год число школьников выросло почти на 1 млн человек», – добавил он.

По словам Медведева, к началу учебного года по всей России открылись более 170 новых учебных заведений, 58 из которых построены с привлечением федеральных средств. «До конца 2019 года ожидается еще более 200 объектов, из которых 67 возводятся при федеральном финансировании. Понятно, что они начнут работу в следующем году, тем не менее темпы хорошие, и их нужно придерживаться. Имею в виду ту цель, которая стоит у нас по строительству новых школ», – подчеркнул он.

В целом по стране в этом учебном году в школу пошли около 2 млн первоклассников, заметил Премьер-министр РФ. «Желаю, чтобы наступивший учебный год был успешным и интересным», – заключил он.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня в IT-колледже Красногорска провел селекторное совещание с регионами. В режиме видеоконференции в нем принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Татарстане к новому учебному году введены в эксплуатацию пять школ и два пристроя к учебным заведениям на 5,7 тыс. мест. До конца года будут сданы еще два объекта на 1650 мест.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Дмитрий Медведев призвал регионы России ускорить работу по созданию мест в детсадах
Новости дня
17:16
Минниханов: Нефтедобыча из кристаллического фундамента является вызовом для нефтегазовых компаний

Президент РТ выступил на научной конференции в рамках Нефтегазохимического форума в Казани.

17:12
Дмитрий Медведев призвал регионы России ускорить работу по созданию мест в детсадах

К 2021 году по всей стране полностью должна быть обеспечена доступность дошкольного образования для детей до трех лет, отметил Премьер-министр РФ.

17:00
Кабмин РТ изменил порядок предоставления льгот на проезд по железной дороге

Теперь 50-процентная скидка будет предоставляться только при приобретении билета на маршрут, проходящий по территории Татарстана.

16:46
Казанский врач поднялся на Эльбрус с флагом Татарстана

Реаниматолог Городской клинической больницы № 7 восемь дней поднимался на высоту 5 тыс. 642 метра.

16:45
Следком проверяет обстоятельства гибели рабочего, которого в Нижнекамске насмерть завалило землей

Трагедия произошла на промзоне возле птицефабрики «Челны-Бройлер».

16:38
Медведев заменил Красноярский экономический форум на форум нацпроектов в Казани

Первый форум национальных проектов пройдет в столице Татарстана в апреле 2020 года.

16:19
В ДТП попал водитель автомобиля, который привез устроившего стрельбу казанца

Во время обыска машины, сотрудники ГИБДД обнаружили три госномера.

16:18
ИД «Хузур» представит в Москве изданную им учебную и просветительскую литературу

32-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в столице России с 4 по 8 сентября.

16:08
Дмитрий Медведев – регионам: Число мест в школах с 2016 года выросло на 155 тыс.

Глава Правительства России призвал руководителей субъектов Федерации придерживаться высоких темпов строительства новых школ.

16:04
Моторные масла и полиэтилен нового поколения: что показали Минниханову на Нефтегазохимическом форуме

Более половины сырья «Татнефть» будет перерабатывать на собственных установках.

15:56
«Рубин» договорился об аренде 23-летнего полузащитника Александра Зуева

Футболист проведет в казанском клубе весь текущий сезон.

15:42
Маганов: Сделка с СИБУР поможет реализовать стратегию развития «Татнефти»

Компания «Татнефть» занимает около 20% всего шинного рынка России.

15:28
В Казани стартовал молодежный кинофестиваль с участниками из Колумбии, Китая, Европы и стран СНГ

XI Международный молодежный кинофестиваль «Кино за 7 дней» продлится в столице Татарстана до 7 сентября.

15:20
Рустам Минниханов рассказал Дмитрию Медведеву о новой школе Татарстана, где учатся 11 первых классов

Всего в республике к новому учебному году введены в эксплуатацию пять школ и два крупных пристроя на 5,7 тыс. мест.

15:15
В Набережных Челнах вандалы изрисовали площадь Азатлык

Кадрами с места случившегося поделились пользователи социальных сетей.

15:10
С середины недели в Татарстан придет потепление

К выходным в светлое время суток воздух будет прогреваться до 22 градусов тепла.

14:56
Богослужение в день иконы Грузинской Богоматери в Раифе возглавит заместитель митрополита

В этот же день состоится открытие новых залов экспозиции монастырского музея, посвященного 400-летию обители.

14:40
Избирательные участки Татарстана готовы принять людей с ограниченными возможностями здоровья

Для помощи пришедшим голосовать инвалидам волонтерские объединения РТ направят на избирательные участки 500 своих добровольцев.

14:29
В РТ задержали мужчину, который за 200 тысяч пообещал директору фирмы не сообщать о нарушениях

Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы за коммерческий подкуп.

14:28
Нурлатский район первым в Татарстане завершил уборку зерновых и зернобобовых культур

В республике зерновые культуры убраны на площади более 1 млн га, что составляет 75% их посевов.

14:10
Бесплатный проезд и праздничные концерты: в мэрии Казани рассказали, что ждет горожан в день выборов

Все избирательные участки столицы Татарстана готовы к бесперебойной работе.

14:06
Татарстанский кикбоксер стал чемпионом Европы, одержав четыре победы на ринге в Дьере

Турнир собрал 1,5 тыс. участников из 39 стран мира.

13:54
Замминистра просвещения РФ открыла мегашколу в Набережных Челнах

Строительство образовательного учреждения обошлось почти в 1,2 млрд рублей.

13:42
Бурганов об обновленной гимназии № 93 Казани: Она станет центром развития русского языка

По инициативе Президента РТ Рустама Минниханова в казанской школе появился пристрой с музеем народных промыслов, творческими студиями и актовым залом.

13:38
«Татнефть» планирует выкупить у СИБУР активы по выпуску синтетических каучуков

Сделку планируется завершить до конца 2019 года с учётом получения согласия антимонопольных органов РФ.

События