Президент РТ открыл конкурс профмастерства среди молодых работников «Татнефти»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Сегодня в рамках рабочей поездки в Альметьевск Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия конкурса профессионального мастерства среди молодых работников ПАО «Татнефть». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Приветствуя конкурсантов, Рустам Минниханов напомнил о недавно завершившемся в столице РТ 45-м мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 и отметил, что хотя Россия присоединилась к соответствующему движению только в 2012 году, на этих состязаниях ее сборная заняла второе общекомандное место.

Затем Президент Татарстана отметил огромное внимание, которое «Татнефть» уделяет подготовке молодых специалистов, и добавил, что, к сожалению, дисциплины предстоящего конкурса не входят в компетенции WorldSkills. «Но будь эти компетенции на чемпионате – мы бы точно завоевали по ним золотые медали», – подчеркнул он.

«<...> во всех наших преобразованиях мы всегда опираемся на наше главное конкурентное преимущество – на высококлассную команду специалистов. Ваш труд является главным двигателем прогресса и успеха нашей компании», – сказал в свою очередь, обращаясь к участникам конкурса, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Присутствовавший на церемонии заместитель председателя правления – финансовый директор казахстанского АО «НК “КазМунайГаз“» Даурен Карабаев вручил Рустаму Минниханову и Наилю Маганову медали в честь 120-летия казахстанской нефти. «“Татнефть“ во многом является для нас примером», – заметил он. Делегация из Казахстана не участвует в организованных «Татнефтью» соревнованиях – она приехала на собственный форум «Лучший по профессии», который пройдет с 1 по 3 сентября.

Затем Рустам Минниханов обошел конкурсные площадки и понаблюдал за выступлениями конкурсантов. Новшеством этого года стало проведение индивидуальных соревнований среди молодых специалистов по промышленной, экологической безопасности и охране труда, а также состязаний среди поваров и представителей среднего медицинского персонала.

Кроме того, конкурс среди работников «Татнефти» проходит по таким видам рабочих специальностей, как добыча нефти, подземный ремонт скважин, поддержание пластового давления, капитальный ремонт скважин, ремонт и монтаж воздушных линий электропередач, водительское мастерство и так далее.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент Татарстана в ходе рабочей поездки в Альметьевск принял участие в праздновании Дня нефтяника, осмотрел центр хоккейной подготовки «Нефтяник» и пожелал удачи участникам конкурса «АгроНТИ».

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