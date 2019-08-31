WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

31 августа 2019, 19:06

Экономика и финансыОфициальная хроникаОбщество

Президент РТ открыл конкурс профмастерства среди молодых работников «Татнефти»

Рекомендуем

Экономика и финансыОфициальная хроникаОбщество

Президент РТ открыл конкурс профмастерства среди молодых работников «Татнефти»

Фото: tatarstan.ru

Традиционные соревнования по ряду рабочих специальностей проходят в Альметьевске.

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Сегодня в рамках рабочей поездки в Альметьевск Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия конкурса профессионального мастерства среди молодых работников ПАО «Татнефть». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Приветствуя конкурсантов, Рустам Минниханов напомнил о недавно завершившемся в столице РТ 45-м мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 и отметил, что хотя Россия присоединилась к соответствующему движению только в 2012 году, на этих состязаниях ее сборная заняла второе общекомандное место.

Ð¢Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ð”Ð½Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð½ÐµÑ„Ñ‚ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð³Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸

Затем Президент Татарстана отметил огромное внимание, которое «Татнефть» уделяет подготовке молодых специалистов, и добавил, что, к сожалению, дисциплины предстоящего конкурса не входят в компетенции WorldSkills. «Но будь эти компетенции на чемпионате – мы бы точно завоевали по ним золотые медали», – подчеркнул он.

«<...> во всех наших преобразованиях мы всегда опираемся на наше главное конкурентное преимущество – на высококлассную команду специалистов. Ваш труд является главным двигателем прогресса и успеха нашей компании», – сказал в свою очередь, обращаясь к участникам конкурса, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Ð¢Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ð”Ð½Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð½ÐµÑ„Ñ‚ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð³Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸

Присутствовавший на церемонии заместитель председателя правления – финансовый директор казахстанского АО «НК “КазМунайГаз“» Даурен Карабаев вручил Рустаму Минниханову и Наилю Маганову медали в честь 120-летия казахстанской нефти. «“Татнефть“ во многом является для нас примером», – заметил он. Делегация из Казахстана не участвует в организованных «Татнефтью» соревнованиях – она приехала на собственный форум «Лучший по профессии», который пройдет с 1 по 3 сентября.

Затем Рустам Минниханов обошел конкурсные площадки и понаблюдал за выступлениями конкурсантов. Новшеством этого года стало проведение индивидуальных соревнований среди молодых специалистов по промышленной, экологической безопасности и охране труда, а также состязаний среди поваров и представителей среднего медицинского персонала.

Ð¢Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ð”Ð½Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð½ÐµÑ„Ñ‚ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð³Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸

Кроме того, конкурс среди работников «Татнефти» проходит по таким видам рабочих специальностей, как добыча нефти, подземный ремонт скважин, поддержание пластового давления, капитальный ремонт скважин, ремонт и монтаж воздушных линий электропередач, водительское мастерство и так далее. 

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент Татарстана в ходе рабочей поездки в Альметьевск принял участие в праздновании Дня нефтяникаосмотрел центр хоккейной подготовки «Нефтяник» и пожелал удачи участникам конкурса «АгроНТИ»

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Заинске зарегистрировали первый в России рекорд по созданию самой большой сахарной ваты

Новости дня
19:20
Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках в первый день осени

В дневные часы воздух на территории республики прогреется до 17 градусов тепла.

19:06
Президент РТ открыл конкурс профмастерства среди молодых работников «Татнефти»

Традиционные соревнования по ряду рабочих специальностей проходят в Альметьевске.

18:32
В Заинске зарегистрировали первый в России рекорд по созданию самой большой сахарной ваты

Рекорд получился впечатляющим: вес самой большой сладкой ваты в России – 2,7 килограммов, длина – два метра, а ширина 66 сантиметров.

18:10
Полузащитник «Рубина»: «Нам нужно прибавлять агрессии в атаке при создании моментов»

Никита Макаров провел свой первый полноценный матч в составе казанского клуба.

18:05
В Татарстане рабочего насмерть засыпало грунтом во время прокладки трубы

Трагедия произошла сегодня днем возле села Большое Афанасово.

17:58
Наставник «Рубина»: Может быть, первый тайм против «Сочи» был худшим за весь сезон

Эдуардо Докампо заявил, что несмотря на ошибки, «ребята стараются и будут стараться еще больше».

17:50
Рустам Минниханов на торжествах в Альметьевске отметил вклад РТ в развитие нефтяной отрасли РФ

Президент Татарстана принял участие в праздновании Дня работников нефтяной и газовой промышленности и Дня города в Альметьевске.

17:47
В казанском поселке Киндери столкнулись две легковушки, три человека пострадали

На улице Азина столкнулись «Лада Приора» и «Жигули» 7-й модели.

17:26
Голкипер «Рубина»: «Сегодня не наш день, а у “Сочи“ залетели все удары»

Юрий Дюпин рассказал о причинах проигрыша казанского клуба со счетом 0:3.

17:18
Нобоа: «Рад был вернуться на Центральный стадион, ведь я играл здесь в Лиге чемпионов»

Бывший игрок «Рубина», а ныне полузащитник «Сочи» прокомментировал первую победу клуба в сезоне.

17:00
Главный тренер «Сочи»: «Мы не дали разбежаться “Рубину“ и сыграли на его слабых местах»

Александр Точилин рассказал, за счет чего его подопечным удалось разгромить казанский клуб.

16:54
Минниханов в Чистополе посетил недавно открытый центр «Камалия»

Досугово-развивающий центр открыт в здании бывшего медресе, построенном в 1847 году.

16:16
Казанские школы вошли в топ-3 лучших в России

За столицу Татарстана отдали свои голоса 10,53% респондентов.

16:04
«Рубин» проиграл второй матч подряд

Два мяча казанцам забили бывшие игроки команды из столицы Татарстана.

15:48
В Камско-Устьинском районе после реконструкции открыли Кирельский клуб

Работы в Доме культуры выполнены в рамках нацпроекта «Культура».

15:20
Высотой в метр и диаметром в полметра: В Казани испекли самый большой «Талкыш калеве»

В честь дня рождения комплекса «Туган авылым» для жителей и гостей столицы провели мастер-класс по приготовлению татарского десерта.

15:04
На 2 тыс. глухих 35 переводчиков: В Казани прошли курсы повышения квалификации по языку жестов

В Казань приехали специалисты из Москвы, чтобы поднять уровень знаний татарстанских сурдопереводчиков.

14:36
Президент РТ на Дне нефтяника в Альметьевске сыграл на африканских барабанах

К Рустаму Минниханову в исполнении присоединились Тимур Нагуманов и Наиль Маганов.

14:20
Представитель Татарстана стал победителем международного конкурса «Звезда Джалиля» в Нур-Султане

Авторам лучших работ в 11 номинациях вручили 55 наград.

13:14
Рустам Минниханов пожелал удачи конкурсантам «АгроНТИ – 2019»

Президент РТ посетил детский технопарк «Кванториум» в Альметьевске.

13:13
В Казани рабочий получил серьезные травмы, упав с бетономешалки

По факту случившегося следователи начали проверку.

12:36
Нижнекамские первоклассники прокатились до «Бегишево», чтобы порулить штурвалом Як-40

Ребятам провели экскурсию по воздушной гавани и разрешили посетить кабину экипажа музея-самолета Як-40.

12:08
Минниханов: Наказы от населения, собранные «Единой Россией», должны быть отражены в бюджете РТ

Президент РТ поддержал предложение «единороссов» реализовать программу благоустройства дворов, на эти цели направят 50 млрд рублей.

12:00
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Президент РТ поблагодарил нефтяников и газовиков за труд и значительный вклад в процветание республики.

11:50
Холодный вечер и теплый прием: в столице Татарстана прошел оперный фестиваль «Казанская осень»

ГСО РТ под управлением Александра Сладковского и солисты Мариинского театра дали двухчасовой концерт под открытым небом.

События