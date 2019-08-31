Рустам Минниханов в Альметьевске осмотрел центр хоккейной подготовки «Нефтяник»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Альметьевске с рабочим визитом. Одним из первых объектов, которые осмотрел руководитель республики, стал новый центр хоккейной подготовки «Нефтяник», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустама Минниханова сопровождали руководитель исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов и гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Спорткомплекс оснащен по самым передовым требованиям. Здесь две ледовых площадки, спортивный, тренаженый и гимнастический залы, зона для оттачивания бросков и несколько раздевалок. В центре есть площадки на открытом воздухе, класс теоретических занятий и даже гостиница.

Президенту РТ рассказали, что в центре хоккеисты работают над катанием, технической, теоретической и физической подготовкой как на льду, так и вне его. Для спортсменов, тренеров и персонала созданы комфортные условия.

«Прекрасный центр, все условия созданы. Здесь будут заниматься наши будущие чемпионы», — отметил Рустам Минниханов.

При проектировании ЦХП «Нефтяник» учитывали опыт работы детской хоккейной школы петербургского клуба СКА и академии Павла Дацюка в Екатеринбурге. В новом спорткомплексе будут заниматься воспитанники ДЮСШ хоккейного клуба «Нефтяник» и проводить свои сборы команды академии хоккея «Ак Барс».

В Альметьевске Президент Татарстана также посетит VII Всероссийскую конференцию конкурса АгроНТИ — 2019 в «Кванториуме», площадку конкурса профмастерства, организуемого компанией «Татнефть» и примет участие в праздновании Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

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