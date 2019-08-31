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Татар-информ

31 августа 2019, 17:50

Официальная хроникаОбщество

Рустам Минниханов на торжествах в Альметьевске отметил вклад нефтяников Татарстана в развитие России

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Официальная хроникаОбщество

Рустам Минниханов на торжествах в Альметьевске отметил вклад нефтяников Татарстана в развитие России

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ принял участие в праздновании Дня работников нефтяной и газовой промышленности и Дня города в Альметьевске.

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на праздновании Дня работников нефтяной и газовой промышленности и Дня города в Альметьевске, заявил об огромном вкладе нефтяников и газовиков республики в развитие соответствующей отрасли промышленности страны. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан более 75 лет является одним из основных нефтедобывающих регионов России, кузницей кадров, инновационным центром разработки и внедрения уникальных технологий. «<...> неслучайно День работников нефтяной и газовой промышленности стал всенародно любимым профессиональным праздником, а профессия нефтяника и газовика – одной из самых престижных и уважаемых в нашей стране», – заметил он.

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Президент РТ обратил внимание на то, что на протяжении всей своей истории нефтедобыча Татарстана неразрывно связана с компанией «Татнефть». Отметив достижения этой корпорации, он напомнил о деятельности малых нефтяных компаний, предприятий нефтесервиса и трубопроводного транспорта. Отдельно Минниханов упомянул заслуги ветеранов отрасли.

«Искренне поздравляю трудовые коллективы предприятий нефтяной и газовой промышленности, ветеранов отрасли, жителей Альметьевска и Альметьевского муниципального района с Днем работников нефтяной и газовой промышленности и Днем города. Выражаю слова благодарности за ваш труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и Российской Федерации», – завершил свою поздравительную речь Президент Татарстана.

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После этого он вручил государственные награды РТ работникам, внесшим значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли.

В свою очередь генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов рассказал об успехах компании, среди которых – открытие производства автомобильных бензинов «Евро-6» и ввод в эксплуатацию установки ЭЛОУ-АВТ-6 на нижнекамском комплексе «ТАНЕКО». Руководитель же исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов отметил, что на протяжении долгих лет Альметьевск удерживает звание одного из самых благоустроенных городов России, и поблагодарил руководство Татарстана и компанию «Татнефть» за поддержку муниципалитета.

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Затем на главной городской площади Альметьевска состоялось шествие трудовых коллективов предприятий группы «Татнефть», а также парад ретроавтомобилей и спецтехники. Президент РТ осмотрел площадку, на которой развернулись торжества. В частности, Рустам Минниханов и Наиль Маганов вместе с другими гостями праздника поучаствовали в мастер-классе по игре на африканских барабанах джембе, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Кроме того, Президент Татарстана в ходе рабочей поездки в Альметьевск осмотрел центр хоккейной подготовки «Нефтяник» и пожелал удачи участникам конкурса «АгроНТИ»

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