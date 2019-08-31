Президент РТ на Дне нефтяника в Альметьевске сыграл на африканских барабанах

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на праздновании Дня нефтяника в Альметьевске сыграл на африканских барабанах. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте руководителя республики.
За барабанами вместе с Рустамом Миннихановым — глава исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов и гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.
Сегодня в Татарстане отмечают День нефтяника. На празднике в Альметьевске выступит заслуженная артистка Татарстана, финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина.
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