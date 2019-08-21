На открытии WorldSkills будут использовать технологии дополненной реальности

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Завтра на стадионе «Казань Арена» пройдет церемония открытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019, в которой будут использовать технологии дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Шоу предполагает использование множества новых технологий, в частности, технологию AR (augmented reality), а зрители станут его частью», — говорится в сообщении.

3D-эффекты будут появляться в виртуальном пространстве стадиона. Зрители на трибунах смогут увидеть AR-эффекты через экраны своих смартфонов в приложении WSK 2019 AR Experience, которое было разработано для церемонии, а также на экранах стадиона.

Сигналы на экранах будут предупреждать о появлении каждого эффекта AR. В полном объеме эффекты AR увидят и зрители ТВ и web-трансляции.

Организаторы советуют скачать бесплатное приложение WSK 2019 AR Experience и обновить его перед шоу.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что мероприятия, которые пройдут во время WorldSkills на общественных пространствах Казани, жители и гости столицы Татарстана могут посетить бесплатно.

Кроме того, в дни открытия и закрытия WorldSkills движение в Казани ограничат за два часа до начала церемоний.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.